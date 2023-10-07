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أتلتيك بلباو يفوز على ألميريا بثلاثية في الدوري الإسباني

2023-10-07

مدريد-سانا

فاز فريق أتلتيك بلباو على ضيفه ألميريا بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف فريق أتلتيك بلباو غوركا غوروسيتا وداني غارسيا وأويهان سانسيت في الدقائق 10 و63 و81 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتاً في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد، وفي المقابل تجمد رصيد ألميريا عند ثلاث نقاط في المركز العشرين.

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