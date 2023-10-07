الدفاع الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان إنه “تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية”، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أثناء الخدمة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك.

كما أفاد حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت بأن امرأة أصيبت بجروح جراء قصف أوكراني بالذخائر العنقودية استهدف مدينة ريلسك الحدودية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في الرابع من الشهر الحالي أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.

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