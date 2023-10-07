المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

دمشق-سانا

أدان المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وقال المجمع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “إن هذا العمل الإجرامي الشيطاني ارتكبه إرهابيون فقدوا القيم الإنسانية والأخلاقية، واعتمدوا ثقافة القتل والإجرام والتدمير”.

وأضاف البيان: “هؤلاء الإرهابيون المجرمون الذين ارتكبوا المجزرة الشنيعة هم أنفسهم من يقومون بتهديد سلامة شعبنا وأمن بلدنا عبر ممارساتهم الإجرامية عبر سنوات الحرب”.

وخلص البيان بتقديم التعزية إلى سورية قيادةً وشعباً وبشكل خاص لذوي الشهداء، متمنياً لهم الرحمة والشفاء العاجل للجرحى.

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