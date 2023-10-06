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الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني بشهداء الكلية الحربية

2023-10-06

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص أمس.

وجاء في البرقية: تلقينا بحزن كبير نبأ سقوط العديد من الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال، من أبناء الشعب السوري الشقيق، إثر الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص.

وتقدم الرئيس عباس بأحر التعازي القلبية والتضامن الأخوي للسيد الرئيس بشار الأسد ولعائلات الضحايا وللشعب السوري معربا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المجرم والبغيض، ولجميع الأعمال التي تزعزع أمن سورية واستقرارها ووحدتها.

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