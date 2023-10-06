فتح الانتفاضة: الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية عمل إرهابي جيان

دمشق-سانا

استنكرت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة الاعتداء الإرهابي بالطائرات المسيرة، الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص ظهر اليوم.

وأكدت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذا العمل الاجرامي الجبان لن يثني سورية قيادة وجيشاً وشعباً في المضي قدماً لمكافحة الارهاب أينما كان وصولاً لتحرير كل أراضي الجمهورية العربية السورية من دنس الإرهاب والاحتلال ولتبقى سورية وطناً واحداً موحداً وسداً منيعاً أمام كل المؤامرات التي تستهدف وحدة الأرض والشعب.

ووجهت اللجنة تحية الإجلال والإكبار لأرواح الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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