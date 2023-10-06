إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة قرية بيت دجن

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين بالمظاهرة ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق كما قامت باعتقال فلسطيني.

الى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال قمعها وقفة منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وفي مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقريتي نزلة زيد وطورة وأقامت عدة حواجز وعرقلت حركة مرور الفلسطينيين.

وفي السياق بدأ 50 أسيراً فلسطينياً اليوم إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى في معتقلاته.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

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