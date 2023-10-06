رئاسة طائفة الأرمن البروتستانت تستنكر الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

دمشق-سانا

استنكرت رئاسة طائفة الأرمن البروتستانت في سورية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية يوم أمس في حمص.

وقالت رئاسة الطائفة في بيان تلقت سانا نسخة منه: “إن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلّف عشرات الشهداء والجرحى يضاف إلى قائمة الاعتداءات التي تستهدف سورية منذ 12 عاماً وحتى اليوم”.

وأضاف البيان: “إن طائفة الأرمن البروتستانت في سورية تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لممارسة دورها في وقف إراقة المزيد من الدماء في وطن يتألم بسبب استفزازات الإرهابيين وداعميهم”.

وقدمت رئاسة الطائفة في بيانها التعزية بالشهداء الذين ارتقوا من مدنيين وعسكريين متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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