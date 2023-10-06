SCS-NET
الشريط الإخباري

رئاسة طائفة الأرمن البروتستانت تستنكر الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

2023-10-06

دمشق-سانا

استنكرت رئاسة طائفة الأرمن البروتستانت في سورية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية يوم أمس في حمص.

وقالت رئاسة الطائفة في بيان تلقت سانا نسخة منه: “إن هذا الاعتداء الإرهابي الذي خلّف عشرات الشهداء والجرحى يضاف إلى قائمة الاعتداءات التي تستهدف سورية منذ 12 عاماً وحتى اليوم”.

وأضاف البيان: “إن طائفة الأرمن البروتستانت في سورية تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لممارسة دورها في وقف إراقة المزيد من الدماء في وطن يتألم بسبب استفزازات الإرهابيين وداعميهم”.

وقدمت رئاسة الطائفة في بيانها التعزية بالشهداء الذين ارتقوا من مدنيين وعسكريين متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

اتحاد الحرفيين يدين الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج الكلية الحربية في حمص

دمشق-سانا أدان الاتحاد العام للحرفيين الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت حفل تخرج طلاب ضباط الكلية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved