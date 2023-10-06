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أجهزة التحقيق الروسية تفتح قضايا جنائية ضد 200 مرتزق أجنبي قاتلوا في صفوف قوات النظام الأوكراني

2023-10-06

موسكو-سانا

فتحت أجهزة التحقيق الروسية قضايا جنائية ضد 200 مواطن أجنبي ينتمون لأكثر من 30 دولة خدموا كمرتزقة في صفوف قوات النظام الأوكراني.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم أنه تم فتح قضايا جنائية ضد مواطنين من أستراليا والأرجنتين وبلجيكا، إضافة إلى دول أخرى.

من جهته أعلن روديون ميروشنيك سفير المهمات الخاصة والمسؤول عن جرائم النظام الأوكراني في وزارة الخارجية الروسية أن المحاكم في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أصدرت مؤخرا وبالاستناد للأدلة التي جمعتها أجهزة التحقيق أحكاما على أكثر من 100 عسكري أوكراني حضورياً وغيابياً بالسجن لفترات طويلة، بسبب إصدارهم أوامر إجرامية وقتلهم مدنيين.

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