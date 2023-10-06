القوات الروسية تعترض طائرة حربية أمريكية فوق بحر النرويج

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز ميغ 31 اعترضت مقاتلة أمريكية فوق بحر النرويج من طراز بوسيدون كانت تقترب من المجال الجوي الروسي، وأجبرتها على العودة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن وسائط مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت هدفاً جوياً فوق بحر النرويج يقترب من حدود روسيا الاتحادية، ولتحديد هوية الهدف، ومنع انتهاك المجال الجوي لروسيا، انطلقت مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي، وتم تحديد الهدف الجوي وهو طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوسيدون.

وأشار البيان إلى أنه عندما اقتربت المقاتلة الروسية انعطفت الطائرة الحربية الأجنبية مبتعدة عن حدود روسيا الاتحادية دون أي انتهاك للحدود الجوية الروسية.

وأكد البيان أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بما يتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ودون الاقتراب بشكل خطير من الطائرة الأجنبية.

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