الرئيس الأسد يتلقى برقية تعزية من الرئيس الإيراني بشهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تعزية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بشهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وقال الرئيس رئيسي في برقيته: إننا في إيران حكومة وشعبا نشعر بالأسف لهذا الاعتداء الذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من الضباط الشباب، ونتوقع أن تقوم المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه هذا الاعتداء الإرهابي.

وأشار الرئيس رئيسي إلى أن استمرار الهجمات الإرهابية في سورية خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى تواصل الدعم الاستخباراتي والأمني واللوجستي للإرهابيين بغية منع إرساء الاستقرار والأمن الكامل في هذا البلد.

وأكد الرئيس الإيراني أن المسؤولية عن هذا الحادث المأساوي تقع على عاتق الداعمين الأجانب للجماعات الإرهابية، بما في ذلك المحتلون للأراضي السورية، الذين يمنعون سورية من ممارسة سيادتها الوطنية على أراضيها والمكافحة الفعالة للإرهاب.

ولفت إلى أن هذا الفعل الإجرامي أظهر أن مناهضي الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة مستمرون في نهجهم الإرهابي والوحشي الذي عانى منه الشعب السوري، مضيفاً: إن المساعدة في خلق مساحة لاستمرار بقاء وعمليات داعش والإرهابيين التكفيريين في سورية فعل يتماشى ويكمل عدوان الكيان الصهيوني على السيادة الوطنية لسورية.

وتقدم الرئيس الإيراني في ختام برقيته بالتعازي من الرئيس الأسد وحكومة وجيش وشعب سورية وجميع الناجين من الاعتداء، داعياً الله العلي القدير بالشفاء العاجل للجرحى.