إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، واعتقلت 12 فلسطينياً، كما اعتقلت رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة مؤيد شعبان شمال مدينة سلفيت بعد الاعتداء عليه بالضرب.

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