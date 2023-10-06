القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية تدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

دمشق-سانا

أدانت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابيالجبان الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وأكدت القيادة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيد سورية وقيادتها وجيشها الباسل وشعبها الصامد إلا صلابة ومنعة وتصميماً على مواقفها، للمضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وللرد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على الأراضي السورية حتى القضاء التام عليها، وتحرير كل شبر من الأراضي السورية من دنس الإرهاب والاحتلال الأجنبي.

وقالت القيادة في بيانها: “إن الهجمة الإرهابية النكراء التي استهدفت حفل تخريج ضباط الكلية الحربية، والتي تأتي عشية الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية، تؤكد على إفلاس التنظيمات الإرهابية ومشغليها وداعميها، ويأسها من تحقيق ما خططت له بإخضاع سورية لمخططاتها العدوانية، لتقسيمها وتجزئتها وثنيها عن تمسكها بمواقفها الوطنية والقومية الثابتة”.

وتقدمت القيادة المركزية بأحر التعازي والمواساة إلى شعبنا الأبّي الصامد والجيش العربي السوري والقوات المسلحة، وإلى أسر الشهداء وعائلاتهم، مؤكدة أن هذه الجريمة النكراء لن تثني سورية عن المضي حتى تحقيق الانتصار على الإرهاب ومن يقف وراءه من قوى البغي والعدوان والهيمنة والطغيان، مطالبة الدول الشقيقة والصديقة ومجلس الأمن بإدانة هذه الجريمة الإرهابية.

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