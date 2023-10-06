رئيس ندوة العمل الوطني في لبنان يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

بيروت-سانا

أدان رئيس ندوة العمل الوطني في لبنان رفعت إبراهيم البدوي الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، وأسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن البدوي قوله: “ما أقدمت عليه التنظيمات الإرهابية جاء بالتزامن مع ذكرى انتصار الجيش العربي السوري بحرب تشرين المجيدة”، لافتاً إلى أن هذا “الاعتداء الإرهابي جاء بأمر مباشر من أعداء سورية وبتنفيذ من قبل التنظيمات الإرهابية العاملة لصالحهم”.

وتقدم البدوي من السيد الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري والشعب السوري وذوي الشهداء بخالص التعازي والمواساة، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين، وأن تنعم سورية بالأمن والاستقرار وأن تبقى قلعة حصينة لمواجهة مشاريع التآمر عليها.

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