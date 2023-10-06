القيادة الفلسطينية لحزب البعث: الاعتداء على الكلية الحربية في حمص جريمة إرهابية نكراء

دمشق-سانا

أدانت القيادة الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وأوضحت القيادة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه الجريمة الإرهابية النكراء التي نفذتها التنظيمات الإرهابية المسلحة، أتت بسبب انزعاجها ومشغليها وداعميها من الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب السوري على الأرض التي يحميها ويحرسها الجيش العربي السوري الباسل المستمر بالتصدي ومحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، لتخليص سورية وشعبها من الفوضى والقتل والدمار والإرهاب.

وأكدت القيادة ثقتها التامة بأن الجيش العربي السوري خير من سيقتص من الإرهاب ويثأر للشهداء، وأن سورية ستعود بقيادة الرئيس بشار الأسد بلداً قوياً وآمناً ومطهراً من رجس الإرهاب.

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