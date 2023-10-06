جيش التحرير الفلسطيني يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

دمشق-سانا

أدان جيش التحرير الفلسطيني الجريمة الإرهابية التي استهدفت أمس حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وأكدت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني في بيان تلقت سانا نسخة منه أن “هذه الجريمة النكراء غير المسبوقة إذ تعبر عن طبع الخسة والنذالة والغدر المتأصل في النفوس العفنة لمرتكبيها.. وهي تؤكد عجزهم عن مواجهة أشاوس الجيش العربي السوري الأبي في ميادين المعارك… فيعتمدون أساليب الجبناء في استهداف الأبرياء، وقد أوهمهم مشغلوهم من

الصهاينة وعملائهم بأنهم يستطيعون بمثل هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية أن يضعفوا إرادة شعبنا العربي السوري الأبي، أو أن ينالوا من عزيمة رجال الجيش العربي السوري الأبطال”.

وأضافت: “إننا في جيش التحرير نعزي أنفسنا ونعزي سورية العروبة شعباً وجيشاً وقيادة، مؤكدين أن مرتكبي هذه المجزرة المروعة لن ينالوا إلا الخزي والعار، وسيدفعون ثمن جرائمهم بالقصاص العادل… وسورية العروبة ستزداد قوة وصلابة وعنفوانا في ظل راية الحق والعدل.. راية القائد الرمز السيد الرئيس المفدى بشار حافظ الأسد مهما علت التضحيات”.

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