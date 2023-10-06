الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا يدينون الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

هافانا-سانا

أدان الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا بأشد العبارات الجريمة النكراء للتنظيمات الإرهابية باستهدافها حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص باستخدام الطائرات المسيرة.

وطالب الطلبة الدارسون في الجامعات الكوبية وأبناء الجالية السورية في كوبا في بيان لهم استلمت سانا نسخة منه الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري.

وجدد الطلبة وأبناء الجالية وقوفهم خلف شعبهم الصامد وجيشهم الباسل وقيادتهم الحكيمة في التصدي بشجاعة وحزم لنهج العدوان والإرهاب، مؤكدين ثقتهم وإيمانهم الكامل بخروج سورية منتصرة في حربها على الإرهاب.

وتقدم الطلبة وأبناء الجالية السورية في كوبا من أُسر الشهداء بالتعازي الحارة، متمنين الشفاء العاجل للجرحى، مشددين على أنهم يقفون بكل إجلال وتقدر أمام دماء شهداء سورية الذكية، ومؤكدين أن هذه الدماء كانت وستبقى منارة النصر والمرشد والدليل في استمرار صمودهم وتقديم أغلى ما يملكون للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سورية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc