فرع رومانيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية يدين الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

بوخارست-سانا

أدانت قيادة فرع رومانيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف اليوم حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص.

وقالت قيادة الفرع في بيان تسلمت سانا نسخة منه: إن “الإرهاب بكل أشكاله الذي تتعرض له سورية يستوجب على كل شرفاء العالم ومجلس الأمن والمجتمع الدولي التحرك العاجل وإدانته بشدة لأن الإرهاب لا دين له ولا مذهب، وهو سينال من جميع الدول عاجلاً أم آجلاً، وهو عمل جبان إجرامي يطول الإنسانية جمعاء”، مطالبة جميع الدول التي تدعم التنظيمات الإرهابية بإيقاف الدعم عنها لأنها تشكل خطراً على الإنسانية.

وجددت قيادة فرع رومانيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية التأكيد على وقوفها خلف جيشنا الباسل وقيادتنا الحكيمة حتى تحقيق النصر.

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