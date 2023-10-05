الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين: سورية التي أفشلت المؤامرات قادرة على مواجهة كل آلات الإرهاب الموجهة ضدها

دمشق-سانا

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وأعربت الجبهة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه، في الجهود المستمرة لتطهير سورية من بقايا الإرهاب واستمرار الدفاع عن سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وقالت الجبهة: “إن المساعي الأمريكية والغربية مستمرة في مد أياديها الإرهابية على الأراضي السورية بعد فشل المؤامرات التي حاكتها مراراً، سعياً منها للنيل من سورية وجيشها وشعبها، مشددة على أن سورية التي أفشلت تلك المؤامرات قادرة على مواجهة كل آلات الإرهاب الموجهة ضدها”.

وتقدّمت الجبهة بخالص تعازيها إلى أسر الشهداء وللشعب السوري والقيادة السورية، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على ثقتها بأن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية ستزيد سورية وجيشها قوة وإصراراً على اجتثاث هذا الإرهاب من على كامل الأراضي السورية.

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