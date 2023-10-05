حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تدين الاعتداء الإرهابي على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص

دمشق-سانا

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وأعربت حركة الجهاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم عن ثقتها التامة بأن سورية قادرة دوماً على إحباط كل المخططات التي تستهدف النيل من وحدتها وصلابتها حول مواقفها الداعمة للمقاومة، وأنها ستبقى عصية على الرضوخ لكل الضغوط، وسداً منيعاً في مواجهه كل المؤامرات التي تستهدف وحدة الشعب والأرض.

كما تقدمت الحركة من الشعب السوري، ومن الحكومة والقيادة السورية، بأحر التعازي بشهداء العدوان الغادر والآثم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص داعية الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.

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