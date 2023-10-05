المركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات يستنكر الجريمة البشعة باستهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص

بروكسل-سانا

استنكر المركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات في بروكسل الجريمة الإرهابية التي استهدفت اليوم حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص وأسفرت في حصيلة غير نهائية عن 80 شهيداً و240 مصاباً.

وقال المركز في بيان له تلقت سانا نسخة منه: إن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها العصابات الإرهابية بالتعاون مع الكيان الصهيوني وداعميه، تؤكّد إصرار “إسرائيل” والولايات المتحدة على مواصلة مسارهما في تمكين الإرهاب ومواصلة الاعتداء على الشعب السوري وسرق ثرواته.

وأضاف المركز: إن “الصمت الدولي والأممي والعربي إزاء هذه الجريمة يعتبر رضاً وتجّرد من الإنسانية والاخلاق وانفصام عن أبسط الشرائع الدولية والدينية”، مشيراً إلى أن الإدانة الرسمية والمطالبة بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة الجريمة ومسبباتها، ستكون أضعف الإيمان،

وينبغي أن تكون مناسبة لطرد قوات الاحتلال الأمريكي من الأرض السورية، ومطالبة أمريكا بالتوقف عن دعم الإرهاب في شمال شرق سورية.

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