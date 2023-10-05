الغباش: 80 شهيداً و240 مصاباً حصيلة أولية للاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

دمشق-سانا

أعلن وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن عدد شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص بلغ 80 شهيداً، منهم 6 نساء و6 أطفال، كما بلغ عدد الإصابات نحو 240 مصاباً، وذلك في حصيلة أولية غير نهائية.

وقال الغباش في اتصال مع قناة السورية: هناك إصابات كثيرة وفيها عدد كبير من النساء والأطفال من ذوي الخريجين، وحتى اللحظة في حصيلة غير نهائية بلغ عدد الشهداء 80، منهم ست نساء وستة أطفال، ونحو 240 مصاباً منهم 55 إصابة من النساء و22 من الأطفال كانوا موجودين لحضور حفل التخريج مع ذويهم وأقربائهم أو أصدقائهم، مبيناً أن هذه الحصيلة قابلة للزيادة نظراً لوجود مصابين حالتهم خطيرة.

وأضاف الغباش أنه فور وقوع الاعتداء الإرهابي الجبان استجابت منظومة الإسعاف لتؤدي واجبها، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيراً إلى أن وضع الجرحى متفاوت، إذ حتى الآن هناك جرحى يدخلون غرف العمليات الجراحية الضرورية، كما أن الكوادر الطبية جاهزة ومستنفرة لتقديم جميع المستلزمات الطبية والجراحية المطلوبة، واستطاعت الإحاطة بجميع الإصابات.

وبين الغباش أنه تم وضع منظومة الإسعاف في حمص وطرطوس وحماة على أهبة الاستعداد لحظة وقوع الحادث، كما استقدمت سيارات إسعاف مع طواقمها من محافظة ريف دمشق، إضافة إلى أن زملاءنا في الخدمات الطبية العسكرية استقدموا أيضاً الكوادر الطبية اللازمة لمواكبة هذه الفاجعة الكبيرة جراء العمل الإرهابي الذي استهدف مدنيين وليس فقط خريجين، وهي كارثة حقيقية، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى وكل الرحمة لشهداء الوطن.

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