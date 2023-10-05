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تعليق كل الأنشطة الرياضية حداداً على شهداء الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية بحمص

2023-10-05

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية تعليق كل الأنشطة الرياضية، حداداً على أرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا اليوم جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أكدت اللجنة الأولمبية السورية أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لن يثني السوريين عن مواصلة الطريق حتى تحرير آخر ذرة من تراب سورية الغالي.

وشدد البيان على وقوف رياضيي سورية جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة في سبيل محاربة الإرهاب وتحرير الوطن.

وختمت اللجنة الأولمبية السورية بيانها بالرحمة والخلود لشهداء سورية الأبرار مدنيين وعسكريين.

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