SCS-NET
الشريط الإخباري

الخارجية: سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري

2023-10-05

انظر ايضاً

الخارجية: الجريمة تُعبّر مجدداً عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإرهابي الدموي الوحشي الذي عانى منه الشعب السوري على مدى السنوات الماضية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved