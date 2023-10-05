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تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص

2023-10-05

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الخارجية: سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري

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