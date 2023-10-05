بوياكيفيتش: الناتو يسعى لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا

فيينا-سانا

أكد مكسيم بوياكيفيتش نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يسعى بكل إمكاناته لإطالة أمد النزاع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوياكيفيتش قوله في كلمة اليوم خلال اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من الواضح أن الأهداف الحالية لرعاة نظام كييف لا تشمل تحقيق تفوق عسكري حقيقي على مجموعة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لأنهم يعرفون أن تحقيق النصر العسكري على روسيا أمر مستحيل، لذلك فإن المهام الحالية للاستراتيجيين في الناتو هي إطالة أمد النزاع قدر الإمكان ونزيف أوكرانيا بالمعنى الحرفي للكلمة، وكذلك محاولات إضعاف الإمكانات العسكرية لبلادنا على أمل إثارة زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي.

وأضاف: إن روسيا ترى ذلك، وتتفهمه، وستعمل باستمرار على القضاء على جميع التهديدات التي خلقتها النخب السياسية المعادية لروسيا في دول الناتو، مشدداً على أن تصرفات الغرب المناهضة لروسيا تساهم في تعاضد المجتمع الروسي بشكل أكبر.

يذكر أن موسكو أرسلت مذكرة لحلف الناتو دعته فيها للكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، معتبرة أن أي شحنة أسلحة متجهة لأوكرانيا ستكون هدفاً مشروعا للقوات الروسية.

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