بحث أهداف ومخرجات برنامج مشروع هاندز للتدريب الحرفي في جامعة البعث

حمص-سانا

أهمية مشروع هاندز في تدريب أصحاب الحرف وتطوير وتسويق منتجاتهم التراثية ودخولهم سوق العمل في جامعة البعث، كانت محور لقاء الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة، والدكتور سلمان عجيب ممثل الجامعات الأوروبية المشاركة في مشروع هاندز.

وبين الخطيب أن الجامعة قدمت كل الدعم للمشروع عبر إدخال بعض الصناعات والحرف التقليدية إلى المناهج التدريسية في كليات الهندسة المعمارية والميكانيكية والكهربائية والكيميائية والبترولية، إضافة إلى افتتاح مخبر خاص للمشروع في كلية الهندسة المعمارية في الجامعة.

بدوره بين الدكتور عجيب أن الهدف الأساسي لمشروع هاندز هو زيادة التعاون بين الحرفيين المختصين والمهندسين الأكاديميين لتطبيق أفكارهم الإبداعية التي تعلموها من المشروع ونقلها مباشرة إلى سوق العمل، إضافة إلى تطوير إنتاج الحرف التقليدية بشكل علمي، لافتاً إلى أن المخرجات التي نتجت عن المشروع أدت إلى وصول الجامعة إلى جميع دول العالم.

وبعد ذلك، عقد لقاء مع أعضاء مشروع هاندز في الجامعة من أساتذة وطلاب وحرفيين، كما تم الاطلاع على المخبر الحرفي في كلية الهندسة المعمارية وسير العمل والاطلاع على الإنتاج المتميز للطلاب.

يشار إلى أن الزيارة لجامعة البعث تأتي ضمن إطار الزيارات القائمة للجامعات السورية الأخرى لتقييم مشروع هاندز فيها.

مثال جمول

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