الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال منتدى فالداي الدولي للحوار: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية ونحن لم نبدأ الحرب في أوكرانيا بل نحاول إنهاء الحرب التي شنت ضدنا