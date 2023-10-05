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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال منتدى فالداي الدولي للحوار: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية ونحن لم نبدأ الحرب في أوكرانيا بل نحاول إنهاء الحرب التي شنت ضدنا

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القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي: الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية تعبير عن حقد الإرهابيين وحماتهم وفشل مشروعهم في إخضاع سورية

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