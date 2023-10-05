الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال منتدى فالداي الدولي للحوار: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية ونحن لم نبدأ الحرب في أوكرانيا بل نحاول إنهاء الحرب التي شنت ضدنا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير علي أحمد: أين الدول المطالبة باحترام قرارات الأمم المتحدة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية؟
2023-10-04
رفع العلم السوري في سماء مدينة كامبو غراندي يلاقي استحسان المواطنين البرازيليين
2023-10-03
سورية تدين الهجوم الإرهابي على سفارة كوبا في الولايات المتحدة الأمريكية
2023-10-03
السيد نصر الله: أمريكا وراء النزوح الأمني والاقتصادي بإشعالها الحرب الإرهابية في سورية
2023-10-02
كنعاني: وجود الأمريكيين بالأراضي السورية غير شرعي وعليهم الانسحاب
2023-10-02
مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث تطوير التبادل التجاري بين البلدين
2023-10-01
المقداد يعزي بضحايا حادثة حريق الحمدانية بنينوى بمقر السفارة العراقية بدمشق
2023-10-01
محليات
في ذكراها الـ 50.. حرب تشرين التحريرية الأكثر مجداً في تاريخ سورية
2023-10-05
الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة ضمن ورشة حوارية لمديرية الشؤون الاجتماعية بريف دمشق
2023-10-05
بحث أهداف ومخرجات برنامج مشروع هاندز للتدريب الحرفي في جامعة البعث
2023-10-05
القيادة الفلسطينية لحزب البعث: ذكرى حرب تشرين التحريرية صفحة خالدة نستلهم منها ثقافة المقاومة ومعاني الشهادة
2023-10-05
شهداء وجرحى في اعتداء إرهابي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص
2023-10-05
مياه الحسكة: عدم انتظام مواعيد ضخ المياه ناتج عن الأعطال الفنية
2023-10-05
حلب.. وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية وصومعة تل بلاط بالخدمة بعد إعادة تأهيلهما وافتتاح 10 أبنية سكنية في مساكن هنانو
2023-10-05
رياضة
برشلونة يفوز على بورتو بدوري أبطال أوروبا
2023-10-05
أوستابنكو تهزم بيغولا وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة الصين للتنس
2023-10-05
نيوكاسل يونايتد يفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
2023-10-04
اتليتيكو يفوز على فاينورد روتردام في دوري أبطال أوروبا
2023-10-04
شفيونتيك إلى ربع نهائي بطولة الصين للتنس
2023-10-04
فريق الوحدة يلتقي فريق (ان اس أ) في بطولة انترانيك الدولية بكرة السلة
2023-10-04
انطلاق التجمع النهائي لدوري كرة اليد لفئة السيدات
2023-10-04
اقتصاد
الاقتصاد.. إيقاف تصدير البطاطا حتى الأول من تشرين الثاني
2023-10-05
حراج درعا توفر أكثر من 300 ألف غرسة حراجية متنوعة
2023-10-05
الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات
2023-10-05
انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق
2023-10-04
اونكتاد يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ويدعو إلى حلول لأعباء الديون
2023-10-04
أسهم أوروبا تنخفض لثالث يوم على التوالي
2023-10-04
نوفاك: سوق النفط الخام العالمي متوازن
2023-10-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
شهداء وجرحى في اعتداء إرهابي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص
حلب.. وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية وصومعة تل بلاط بالخدمة بعد إعادة تأهيلهما وافتتاح 10 أبنية سكنية في مساكن هنانو
الخارجية تعلن أسماء المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة لمسابقة تعيين دبلوماسيين
مجلس الشعب يحيي الذكرى الخمسين لحرب تشرين التحريرية
الجو غائم جزئياً مع فرصة لأمطار خفيفة في المنطقتين الجنوبية والوسطى
السفير علي أحمد: أين الدول المطالبة باحترام قرارات الأمم المتحدة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية؟
سانا توثق أضرار العدوان الإسرائيلي على محيط دير الزور
فارسانا أحمد وعمرو حمشو يتأهلان لنهائي فردي قفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية
النفط تعلن زيادة الكمية المتاحة للتعبئة من البنزين أوكتان 95
قواتنا المسلحة تستهدف مقرات الإرهابيين في ريف إدلب وتسقط مسيّرتين في ريف حلب الشمالي- فيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال منتدى فالداي الدولي للحوار: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية ونحن لم نبدأ الحرب في أوكرانيا بل نحاول إنهاء الحرب التي شنت ضدنا
2023-10-05
2023-10-05
hadeil
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في ذكراها الـ 50.. حرب تشرين التحريرية الأكثر مجداً في تاريخ سورية
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القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي: الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية تعبير عن حقد الإرهابيين وحماتهم وفشل مشروعهم في إخضاع سورية
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