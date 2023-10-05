الاقتصاد.. إيقاف تصدير البطاطا حتى الأول من تشرين الثاني

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بإيقاف تصدير مادة البطاطا من تاريخه لغاية 1 تشرين الثاني من العام الجاري 2023.

ويهدف القرار الذي حصلت سانا على نسخة منه إلى الحفاظ على مستوى أسعار مستقر للمادة وتوفرها لحين بدء إنتاج العروة الخريفية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية في الـ18من أيار العام الجاري المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، والمقدّرة بـ40 ألف طن، وذلك حتى نفاد الكمية.

منار ديب

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