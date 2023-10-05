مياه الحسكة: عدم انتظام مواعيد ضخ المياه ناتج عن الأعطال الفنية

الحسكة-سانا

بينت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة أن تأخر مواعيد ضخ المياه إلى المشتركين في المدينة وضواحيها والريف الغربي في بعض الأحيان ناتج عن الأعطال الفنية التي تحدث في مشروع مياه علوك أو الخطوط الكهربائية المغذية له.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس محمد عثمان في تصريح لمراسل سانا أنه منذ إعادة تشغيل محطة مياه علوك بداية الشهر الماضي، بعد توقف دام لعدة أشهر وعمليات تغذية مدينة الحسكة ومحيطها والريف الغربي بالمياه لم تتوقف، لافتاً إلى أن تأخر مواعيد الضخ في بعض الأحيان ولبعض الأحياء، نتيجة حدوث أعطال فنية ضمن محطة علوك نفسها أو بالخطوط الكهربائية المغذية لها.

ولفت المهندس عثمان إلى أن المؤسسة تحرص بالتعاون مع الشركاء سواء الشركة العامة للكهرباء أو المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في المحافظة والمختصة بشأن المياه على ضمان استقرار ضخ مياه الشرب إلى الأهالي والإسراع في إجراء الصيانة اللازمة عند حدوث أي عطل فني.

يشار إلى أن مؤسسة المياه تقسم مدينة الحسكة وضواحيها إلى ستة قطاعات لضخ المياه وبمعدل ضخ مياه ليوم كامل لكل قطاع في حال عدم حدوث طارئ أو عطل فني، وبكمية تقارب 60 ألف متر مكعب من المياه المنتجة في محطة علوك.

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