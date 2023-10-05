ضبوط تموينية بحق معامل ألبان ومخابز وفعاليات تجارية مخالفة في درعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا اليوم ستة ضبوط بحق أصحاب معامل ومحال ألبان وأجبان بمخالفة عدم الالتزام بالوزن والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير.

وأوضح مدير التجارة الداخلية في درعا الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا أنه تم أيضاً تنظيم أربعة ضبوط بحق أصحاب سرافيس على خطوط دمشق بمخالفة عدم الإعلان عن بدل خدمات نقل الركاب وتقاضي زيادة في الأجور.

وبين الصياصنة أن المديرية نظمت خمسة ضبوط بحق عدة مخابز بمخالفة الإخلال بمواعيد العمل ونقص وزن، إضافة إلى تنظيم ضبطين بمحلي سمانة وكهربائيات في حي الكاشف بمدينة درعا، بسبب إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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