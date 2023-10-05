بيسكوف: الغرب يستخدم الأوكرانيين كأدوات رخيصة لمواجهة روسيا

موسكو-سانا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إن الغرب يواصل استخدام المواطنين الأوكرانيين كأدوات رخيصة في مواجهة روسيا ولا يخفي نواياه في القتال حتى آخر أوكراني.

وقال بيسكوف في تصريح اليوم رداً على إعلان وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين: إن الدعم الغربي لنظام كييف هو “وسيلة رخيصة” يستخدمها الناتو لمحاربة روسيا وإن “الغرب بشكل عام لا يزال يستخدم أبناء أوكرانيا كجنود رخيصين، ولا أحد يخفي في الواقع نية مواصلة القتال حتى آخر أوكراني”.

وأضاف بيسكوف: “عاجلاً أم آجلاً سيبدأ الأوكرانيون أنفسهم بسماع هذه الكلمات وسيشعرون بأنفسهم بذلك وسيتوقفون عن الإعجاب به وتنفيذه”.

وكانت أولونغرين قالت في كلمة بمنتدى وارسو للأمن الذي جرى يومي الثالث والرابع من شهر تشرين الأول الجاري: إن “من مصلحتنا إلى حد كبير أن ندعم أوكرانيا لأنهم هم من يخوضون هذه الحرب وليس نحن، دعم أوكرانيا هو وسيلة رخيصة للغاية لضمان كبح روسيا ومنعها من تشكيل تهديد للحلفاء لذلك فمن المهم أن نستمر في دعم أوكرانيا”.

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