شويغو: تشكيل 9 أفواج احتياطية ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن تشكيل 9 أفواج احتياطية من الجنود المتعاقدين ضمن قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده شويغو اليوم في مقر مجموعة القوات المشتركة، حيث استمع إلى تقارير قادة مجموعات القوات العاملة في منطقة العملية الخاصة حول الوضع الحالي على محاور مسؤوليتهم والخطط المستقبلية.

وقال شويغو خلال الاجتماع: “فيما يتعلق بالجنود المتعاقدين قمنا وفقا لقرار هيئة الأركان العامة بتشكيل أفواج احتياطية لكل مجموعة من القوات، واليوم لدينا تسعة أفواج احتياطية يتم تدريبها وتجديدها بشكل طبيعي ومستمر”.

وأشار شويغو إلى أنه تم تجنيد 38 ألف متطوع في القوات المسلحة الروسية خلال الشهر الماضي، وأن جميع الضباط المدربين الروس الذين يقومون بتدريب إضافي للجنود على كل محاور العملية الخاصة يتمتعون بخبرة قتالية.

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