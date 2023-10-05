حراج درعا توفر أكثر من 300 ألف غرسة حراجية متنوعة

درعا-سانا

وفرت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا 303572 غرسة حراجية متنوعة لزراعتها في الموسم الجديد، والذي يبدأ اعتباراً من مطلع شهر تشرين الثاني من كل عام.

وأوضح رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الغراس تتوزع في أكياس كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وتتنوع بين السرو والصنوبر البروتي والثمري والازدرخت واللغستروم والنخيل المروحي والأكاسيا والأوكالبتوس الكينا وغيرها.

وبين أن لدى الدائرة خطة جديدة لإنتاج الغراس الحراجية تتضمن إنتاج 110 آلاف غرسة متنوعة ضمن مشتل إزرع الحراجي.

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