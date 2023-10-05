أوليانوف: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وصلت ذروة سخافتها

موسكو-سانا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وصلت إلى ذروة سخافتها، وهي دليل على تراجع القيم الأساسية في أوروبا.

وقال أوليانوف في حسابه على منصة “إكس” حول مسألة الحظر المفروض على دخول السيارات التي تحمل لوحات الترخيص الروسية إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي: “هذه علامة على تراجع القيم الأساسية في أوروبا، فقد بدؤوا بمحاربة لوحات السيارات”.

وأضاف: “مع ذلك فإن هذه الخطوة أقل سخافة من قرار الاتحاد الأوروبي مصادرة ورق المرحاض من الأمتعة الشخصية للمواطنين الروس، لقد وصلت العقوبات إلى ذروة سخافتها”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفت الحظر بأنه مظهر من مظاهر النازية الجديدة والعنصرية من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو.

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