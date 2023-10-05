مصرع شخصين جراء تحطم طائرة صغيرة في ولاية أوريغون الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروح، إثر تحطم طائرة صغيرة فوق منزل في نيوبيرغ بولاية أوريغون الأمريكية أمس.

ونقلت شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية عن مسؤولين قولهم: إن طائرة صغيرة اصطدمت بسطح مبنى سكني بالقرب من شارع نورث سيدار في نيوبيرغ بولاية أوريغون، ما أدى إلى مصرع شخصين، وإصابة آخر كانوا على متن الطائرة.

وقال المسؤولون: إن تحقيقاً فتح في الحادث من جانب إدارة شرطة نيوبيرغ وإدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل.

بدورها، قالت خدمات الإنقاذ الأمريكية: إن عدة أشخاص كانوا موجودين في المنزل وقت وقوع الحادث لكنهم تمكنوا من مغادرة المبنى، ولم يصب أي من الموجودين على الأرض بأذى.

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