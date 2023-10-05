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اليابان تحذر من حدوث تسونامي بعد زلزال بقوة 6.6 درجات

2023-10-05

طوكيو-سانا

أصدرت اليابان تحذيراً من حدوث موجات مد تسونامي بارتفاع متر واحد للجزر الواقعة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية جاء التحذير في أعقاب زلزال بلغت قوته حسب التقديرات الأولية 6.6 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من جزيرة توريشيما في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان مركز الزلزال في المحيط الهادي على بعد نحو 550 كيلومتراً إلى الجنوب من طوكيو.

وتقع اليابان في حلقة النار الواقعة بالمحيط الهادي، وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.

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