مصرع 14 شخصاً وفقدان العشرات بعد فيضان بحيرة جليدية في الهند

نيودلهي- سانا

لقى ما لا يقل عن 14 شخصاً حتفهم ولا يزال 102 بينهم 22 عسكرياً في عداد المفقودين شمال شرق الهند اليوم، بعد أن تسبب هطول أمطار غزيرة بارتفاع منسوب المياه في بحيرة لوناك الجليدية وحدوث فيضانات في وادي تيستا الواقع على بعد حوالي 150 كيلومتراً شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات الهندية قولها إن الكارثة “تسببت بأضرار لنحو 22 ألف شخص في ولاية سيكيم” مشيرة إلى أنها الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا ويرجع السبب فيها إلى تغير المناخ.

وقالت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الولاية إن 26 شخصاً أصيبوا فيما فقد 102 آخرون كما جرفت المياه 11 جسراً.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث انهيارات أرضية وتعطيل الرحلات الجوية مع توقع سقوط المزيد من الأمطار خلال اليومين المقبلين في مناطق من الولاية والولايات المجاورة.

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