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نيوكاسل يونايتد يفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

2023-10-04

لندن-سانا

فاز نيوكاسل يونايتد الإنكليزي على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل لنيوكاسل يونايتد كل من اللاعبين ميغيل ألميرون ودان بيرن وشون لونغستاف وفابيان شار في الدقائق 17 و39 و50 و91، بينما سجل لوكاس هرنانديز هدف باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز انتزع نيوكاسل يونايتد صدارة المجموعة السادسة رافعاً رصيده إلى 4 نقاط خلفه باريس سان جيرمان 3 نقاط ثم ميلان نقطتين وأخيراً بوروسيا دورتمند نقطة واحدة.

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