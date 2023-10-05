إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين منطقة قبر يوسف، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة شاب بجروح والعشرات بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينياً في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم مناطق مختلفة في الضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم واعتقال نحو 20 آخرين.

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