انخفاض أسعار النفط عند الإغلاق

نيويورك-سانا

انخفضت أسعار النفط لأكثر من خمسة دولارات اليوم عند التسوية إذ ألقى تراجع الطلب والصورة الأكثر قتامة للاقتصاد الكلي بظلالهما على تعاملات اليوم.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هوت 5.11 دولارات أو 5.6 بالمئة إلى 85.81 دولاراً للبرميل.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.01 دولارات أو 5.6 بالمئة إلى 84.22 دولاراً للبرميل.

وهبط الخامان أكثر من خمسة دولارات في أدنى مستوى لهما خلال جلسة واحدة وتراجعت أيضاً العقود الآجلة لزيت التدفئة والبنزين أكثر من خمسة بالمئة وهوت أسعار النفط الخام بنحو عشرة دولارات منذ تسوية الأسبوع الماضي.

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