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اتليتيكو يفوز على فاينورد روتردام في دوري أبطال أوروبا

2023-10-04

مدريد-سانا

تغلب فريق اتليتيكو مدريد الاسباني على ضيفه فاينورد روتردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف اتليتيكو مدريد كل من اللاعبين ألفارو موراتا “هدفين” في الدقيقتين 12 و 47 واللاعب أنطوان غريزمان في الدقيقة 47 في حين سجل هدفي روتردام الهولندي كل من اللاعبين ماريو هيرموسو ودافيد هانكو في الدقيقتين 7 و 34 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بينما تجمد رصيد فاينورد روتردام عند 3 نقاط في المرتبة الثانية.

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