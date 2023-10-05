الطرب والتشكيل والتكريم الأدبي ضمن أولى حفلات فرقة مدى الموسيقية على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

أحيت فرقة مدى الموسيقية حفلها الأول بقيادة الفنان فادي تمور ومشاركة 19 من العازفين والمغنيين على مسرح قصر الثقافة بحمص.

الحفل الذي نظمه فريق مدى الثقافي بالتعاون مع المسرح القومي بحمص حفل بتنوع غنائي غلب عليه الطابع الطربي، حيث بدأ بأغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب “قلي عملك إيه قلبي” بصوت الشاب “وضاح سرور” و”يا ناس حبو الناس” لإيلي شويري و”الليل ياليلى يعاتبني” للراحل وديع الصافي، وأدت المغنية سمر الغربي أغنيتي “ضوا الهوى قناديلو” ألحان الأخوين رحباني و”الأطلال” لأم كلثوم.

وغنى الشاب “الأسمر” مقتطفات “كمنجا” للمطرب خالد الشيخ، وعزفت الفرقة مقطوعتين موسيقيتين للفنان “طاهرمامللي و”أما براوة” للفنانة نجاة الصغيرة، وأدت “نوشيك كلمنجيان” أغنيتي الأسامي للراحلة ذكرى و”دارت الأيام” لأم كلثوم، في حين غنى الفنان عبودي عوض “يا طير سلملي ع سورية” للفنان معن الدندشي، ليختتم الحفل بأداء جماعي لكورال الفرقة لأغنية “بكتب اسمك يابلادي”.

وتخلل الحفل تكريم الأديب عبد الكريم الناعم وعرض فيلم قصير عن أهم إبداعاته ونتاجه الأدبي، كما شارك فريق الفن التشكيلي في مدى برسم لوحة للأديب وتقديمها له في ختام الحفل.

رامز الحسين مدير مشروع مدى الثقافي في حمص أشار في تصريح لـ سانا الثقافية أن الحفل هو الظهور الأول للفرقة على المسرح ويأتي ضمن سلسلة ترانيم التي ينظمها المشروع لتعزيز الثقافة الموسيقية بالمجتمع والتفاعل مع الجيل الجديد من المبدعين في مجال الموسيقا.

أما الفنان فادي تمور قائد فرقة مدى الموسيقية فلفت إلى أنه تم تأسيس الفرقة منذ قرابة العام وتضم نخبة من العازفين الأكاديميين والمتمكنين، واختارت لانطلاقتها اللون الطربي ليلائم ذوق جمهور مسرح قصر الثقافة الذواق للفن الطربي الأصيل، فيما أعرب الأديب عبد الكريم الناعم عن امتنانه للتكريم وسروره بالحفل الذي قدم مستويات رفيعة من الفن الجميل، لافتاً إلى أن أي نهوض للمجتمع يبدأ من الدور الثقافي الجمالي التوعوي.

رشا محرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc