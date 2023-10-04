جمعية المبرة النسائية تكرم عدداً من الخريجين الجامعيين الأيتام

دمشق-سانا

15 طالباً وطالبة من الأيتام احتفت جمعية المبرة النسائية للتنمية الاجتماعية وكفالة اليتيم اليوم بتخرجهم الجامعي في مقر الجمعية بدمشق.

وتنوعت اختصاصات الطلاب الخريجين بين الطب البشري والصيدلة والهندسات وكلية التربية والإعلام والاقتصاد والمعاهد التطبيقية والزراعية والتشكيلية وتقنيات الحاسوب.

رئيسة الجمعية مها دياب بينت في كلمة لها أن الجمعية تقدم الدعم المادي الشهري لأكثر من 100 طالب جامعي من الأيتام في أثناء دراستهم الجامعية وتركز في برامجها على تنمية الأخلاق والتربية السليمة التي تنتج شباباً فاعلاً ومنتجاً في المجتمع مستقبلاً.

وأوضحت دياب أن الجمعية تقوم بدورات تقوية تعليمية لطلاب الشهادات العامة المسجلين في الجمعية وبشكل مجاني، إضافة لدورات تدريب مجانية للنساء المعيلات عبر مراكز الجمعية ومساعدات عينية ونقدية للأسر المحتاجة.

بدورها رئيسة لجنة كفالات العلم في الجمعية الدكتورة سوسن حتاحت أوضحت أن اللجنة في الجمعية تعمل على لقاء الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة من كل عام للتعرف على رغباتهم وميولهم الجامعي ومعرفة الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

وأشار عدد من الطلاب المكرمين إلى أهمية الدعم الذي قدمته الجمعية في إكمال تحصيلهم العلمي والوصول إلى تحقيق حلمهم المستقبلي.

يشار إلى أن جمعية المبرة النسائية للتنمية الاجتماعية وكفالة اليتيم تأسست عام 1945 وتعمل على دعم الأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية نفسياً وتربوياً وتعليمياً وتأمين السكن لهم.

مهند سليمان

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