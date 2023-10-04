إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية جلبون

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون، شمال شرق مدينة جنين في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس بلدية القرية إبراهيم أبو الرب قوله: إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين، ما أدى الى إصابة العديد منهم بالاختناق.

وأضاف أبو الرب: إن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحة القرية تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

من جهة ثانية استولت قوات الاحتلال اليوم على مبنى ناد تابع لجمعية تنمية المرأة الريفية الفلسطينية للإغاثة الزراعية في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم وحولته الى ثكنة عسكرية.

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