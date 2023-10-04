نوفاك: سوق النفط الخام العالمي متوازن

موسكو-سانا

اعتبر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن سوق النفط الخام العالمي متوازن، مؤكداً تمسك بلاده والسعودية بالتزاماتهما إزاء الإنتاج.

وفي مقابلة تلفزيونية اليوم أوضح نوفاك حسب موقع “آر تي” أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن التخفيض الإضافي الطوعي بواقع 1.7 مليون برميل يومياً من قبل أوبك بلص يتم تنفيذها بالكامل.

وذكر أن السعودية تخفض إنتاجها بشكل أكبر مما هو منصوص في اتفاق “أوبك بلص”، كما أن روسيا بعد أن خفضت صادرات الخام بواقع 500 ألف برميل خفضتها مرةً أخرى بمقدار 300 ألف برميل، ما يعني أنهما يفيان بالتزاماتهما بالكامل، مضيفاً: إن هذه الإجراءات المشتركة أدت إلى توازن سوق النفط العالمي.

ولفت إلى ارتفاع الطلب في العالم ككل هذا العام بشكل قياسي إلى 102.4 مليون برميل يومياً ، بزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وأعلنت روسيا والسعودية في وقت سابق اليوم أنهما مستمرتان في الخفض الطوعي لإنتاج وتصدير النفط حتى نهاية العام الجاري، لدعم أسواق الطاقة العالمية.

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