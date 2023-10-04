مسؤولون في الناتو وبريطانيا يحذرون من نفاد ذخيرة الجيوش الغربية المقدمة للنظام الأوكراني

لندن-سانا

حذر مسؤولون من حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبريطانيا من أن ذخيرة الجيوش الغربية التي يمكن تقديمها للنظام الأوكراني تنفد.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية عن الادميرال “روب باور” رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو قوله في مناقشات بمنتدى وارسو للأمن إن “قاع البرميل بات مرئياً الآن ونحن بحاجة إلى الصناعة لزيادة الانتاج بوتيرة أعلى”.

وأوضح أن “الحلفاء زادوا ميزانياتهم قبل بدء الحرب لكن الطاقة الانتاجية لم تزد ما أدى إلى ارتفاع الأسعار حتى قبل بدء الحرب”، مشيراً إلى أن “الأمر تفاقم بسبب حقيقة أننا نعطي أنظمة الأسلحة لأوكرانيا ولكن ليس من المستودعات الكاملة.. لقد بدأنا بالتخلي عن المستودعات نصف الممتلئة أو الأقل في أوروبا”.

بدوره قال وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي: “لا يمكننا التوقف لمجرد أن مخزوناتنا تبدو ضعيفة بعض الشيء وعلينا أن نبقي أوكرانيا في المعركة الليلة وغداً وبعد غد”.

وكشفت مصادر إعلامية مؤخراً أن الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة الإمدادات من الذخائر للنظام الأوكراني، وقال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان على علم منذ أشهر بأن معدل استخدام الذخائر المرتفع في أوكرانيا سيبدأ في توسيع الحاجة إلى الإمدادات.

وكشفت مصادر أن الإمدادات الأوروبية نفدت أيضاً وأكد مسؤولون أوروبيون أن النظام الأوكراني يستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر، محذرين من أن هذا الوضع يعرض الصناعات الدفاعية لدول حلف الناتو للضغط.

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