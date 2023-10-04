الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان… ورشة عمل بحمص

حمص-سانا

نظمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان اليوم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ورشة عمل تحت عنوان “بناء قدرات حول المساواة القائمة على النوع الاجتماعي” في فندق سفير حمص.

وتم خلال الورشة تقديم عرض تعريفي حول المؤتمرات الدولية للمرأة والتعريف بمفهوم المرأة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان القاضية نظيرة داود خلال افتتاح فعاليات الورشة أن سورية كانت من الدول السباقة لتحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وفقا للقوانين والتشريعات والدستور، مشيرة إلى أن منعكسات الحرب زادت من اتساع الفجوة الأمر الذي دعا الهيئة للتعاون مع الجهات الحكومية والأممية لوضع استراتيجية وطنية حول سبل تمكين المرأة اقتصادياً، والحد من العنف وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وغيرها.

وبين مدير السياسات السكانية في الهيئة وضاح الركاد في تصريح لمراسلة سانا أن الورشة تهدف إلى تعزيز بناء قدرات ممثلي جهات الإدارة المحلية في المحافظات حول تتبع ورصد الخطة الوطنية للمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والتي تم وضعها بالتشاركية مع جميع الوزارات والإدارات المركزية بدمشق، وبما يتوافق مع التزامات سورية بقمة السكان والتنمية التي انعقدت في نيروبي.

من جهتها مديرة برنامج النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة أميرة أحمد قدمت نبذة تعريفية بالصندوق وأهدافه ونشاطاته وشراكاته، وقالت في تصريح لسانا: إن الورشة تأتي في إطار خطة التعاون ما بين الهيئة والصندوق المدرجة في الخطة السنوية لديه، والتي تتضمن إعداد خطة للمساواة القائمة على النوع الاجتماعي وفق الدستور السوري، مبينة أن الورشة تضم مشاركين من الإدارة المحلية والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالمنطقة الوسطى والساحلية والشمالية.

ولفتت عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتورة سهام الخاطر خلال فعاليات الورشة إلى أهمية تعديل الذهنية الاجتماعية المتوارثة السائدة والخاطئة بهدف تعزيز مكانة المرأة وسيادة القانون.

وتتناول محاور الورشة التي تستمر على مدى يومين التعريف بعمل الهيئة وعرض أهداف التنمية المستدامة والخطة الوطنية للمساواة القائمة على النوع الاجتماعي وآلية تنفيذها.

تمام الحسن

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