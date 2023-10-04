بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية… جمعية إيثار ومؤسسة طوق الياسمين تنظمان حملة تبرع بالدم

اللاذقية-سانا

نظمت جمعية إيثار الخيرية بالشراكة مع مؤسسة طوق الياسمين اليوم حملة تبرع بالدم، بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية بعنوان (شرف لنا أن تمتزج دماؤنا بدمائهم)، وذلك في بنك الدم في محافظة اللاذقية.

وأوضحت رئيسة جمعية إيثار الخيرية في اللاذقية دعد عجي أن الحملة التي شارك بها نحو 50 متطوعاً للتبرع بالدم، هي بمثابة واجب وطني وإنساني تجاه بواسل الجيش العربي السوري، الذين كانوا دائماً رجال العزة والكرامة ومعهم وبهم يتحقق النصر، موجهة التحية لكل شهيد دفع دمه في حرب تشرين وضد الإرهاب.

بدورها بينت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة طوق الياسمين الخيرية في اللاذقية ياسمين كلاوي أن الحملة عربون وفاء ومحبة لأبطال الجيش العربي السوري، وتأكيد على الوقوف معهم في معركة الشرف والعزة التي يخوضونها في مواجهة المتآمرين على الوطن.

وأشارت المتبرعة كفا كنعان والدة الشهيد مجد رزوق إلى أن الأمهات السوريات عودت أبناءهن على التضحية في سبيل الوطن، وكن رديفات للجيش، وهن مستمرات الآن في مسيرة العطاء لأبناء الجيش المرابطين في مواقعهم على امتداد الأراضي السورية.

وبين المتبرع مهند حاتم أن التبرع بالدم هو جزء يسير مما يمكن تقديمه لجيشنا الباسل الذي يدافع عن أرضنا وأهلنا، داعياً الجميع إلى المشاركة في هذا الواجب الإنساني، فيما لفت نبيل غانم متطوع في جمعية إيثار إلى أن مشاركته رد للجميل لأبطال الجيش آملاً بأن يعود السلام والأمان للوطن بهمة الجيش وتكاتف أبنائه.

علاء إبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc