محاضرات توعوية حول سرطان الثدي في المراكز الصحية بريف الرقة الشرقي المحرر

الرقة-سانا

ضمن نشاطات حملة التوعية الوطنية حول سرطان الثدي التي أطلقتها وزارة الصحة بداية الشهر الجاري أقامت جمعية يمنى الخيرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالرقة محاضرات توعوية في المراكز الصحية في الريف الشرقي المحرر.

وأشار مدير الصحة الدكتور غياث الحمود في تصريح لمراسل سانا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الحملة، وذلك من خلال الكوادر البشرية المتخصصة الموزعة في ريف الرقة المحرر، منوهاً بدور الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي لتشجيع النساء على التوجه إلى المراكز لإجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن وجود إصابة بسرطان الثدي.

بدورها بينت رئيسة الجمعية صفا الحاج أن محاور محاضرات وحلقات النقاش ركزت على التعريف بسرطان الثدي وأسبابه، وطرق الفحص الذاتي والخدمات التي تقدمها المراكز الصحية، مشيرة إلى أن الجمعية ستسهم خلال الشهر الجاري بتثقيف النساء من خلال أنشطة تهدف إلى زيادة الوعي لديهن، وإزالة الحواجز التي تحول دون مراجعة مراكز الكشف المبكر من خلال برامج مكثفة ومنظمة.

ولفتت كل من حسناء الخلف ومريم الشواخ إلى أهمية المعلومات الصحية بخصوص المرض والكشف المبكر عنه لرفع نسب الشفاء وإنقاذ حياة المرأة أو الفتاة في حال معرفتها بالمرض في مراحله الأولى.

محمد الفرج

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