جامعة البعث تكرم طلابها المتميزين في المسابقات البرمجية والرياضية

حمص-سانا

كرمت جامعة البعث في حمص اليوم فرقها المتأهلة للمشاركة في المسابقة البرمجية الجامعية على مستوى الوطن العربي وإفريقيا لعام 2023، إضافة للطالبة شمس أحمد الحائزة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية التي أقيمت مؤخراً في مدينة يكاترينبورغ الروسية.

ولفت رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب إلى الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه الجامعة لطلابها المتميزين في مختلف الاختصاصات والمجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية، ليحققوا المزيد من الإنجازات على مستوى العالم، مبيناً أن سورية بأمس الحاجة إلى شبابها المبدعين والفاعلين، لإعادة بناء الوطن.

من جانبها أكدت الطالبة شمس الأحمد أن تكريمها اليوم يحملها مسؤولية أكبر لمواصلة مسيرة الفوز، ورفع اسم وعلم بلدها عالياً، لافتة إلى الدعم والرعاية اللذين لاقتهما من جامعة البعث والاتحاد الوطني لطلبة سورية، ما ساعدها على المشاركة في البطولة بكامل طاقتها البدنية والذهنية، مشيرة إلى تطلعها الدائم للاستمرار والتطور وإتقان مهارات جديدة لرياضة التايكوندو والحصول على مراتب متقدمة محلياً وعربياً وعالمياً.

بدوره أشار المدرب محمد نور الخليف إلى أهمية تكريم جامعة البعث لطلابها الفائزين في المسابقة البرمجية الجامعية على المستوى المحلي، لكونه يشكل حافزاً لهم ليقدموا الأفضل في المسابقة الإقليمية التي ستقام خلال الشهر القادم، منوهاً بإبداع الشباب السوريين وتفوقهم وحرصهم على التعلم الدائم.

وقال الطالب مهند نحال: “تكريمنا اليوم هو تقدير لنا من قبل جامعتنا التي نعتز بها، وتعزيز لطموحنا في الوصول إلى المسابقة العالمية، وحصد الذهبية”، فيما لفت الطالب يزن خليل إلى أن مشاركته في المسابقة البرمجية منحته القوة والإرادة والتصميم، كما تدفع الشباب إلى خوض غمار الابتكار والإبداع لكونها محفزة للتفكير.

يشار إلى أن فريقي جامعة البعث اللذين سيشاركان على المستوى الإقليمي في المسابقة البرمجية كانا قد تأهلا مع 11 فريقاً من مختلف الجامعات السورية.

والفائزة شمس الأحمد هي من طلاب كلية العلوم الصحية في جامعة البعث، وهي لاعبة منتخب سورية للتايكوندو منذ خمس سنوات، ومن اللاعبات الأكثر تميزاً في المنتخب، وبطلة سورية حاصلة على عدة ميداليات متنوعة من بطولات محلية وعربية، كما حققت سابقاً المركز الخامس على مستوى العالم خلال دورة الألعاب الجامعية العالمية الصيفية في مدينة تشنغدو في الصين.

مثال جمول

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